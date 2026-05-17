Fans aus ganz Europa loben den Wiener Song Contest

Eine ganze Woche Song-Contest-Fieber in Österreich! Das internationale Echo der Besucher war großteils positiv, die Fans aus ganz Europa und darüber hinaus waren sowohl mit der Organisation der Verantstaltung als auch mit der Infrastruktur wie den verstärkten Öffis und den flotten wie freundlichen Sicherheitskontrollen zufrieden. Das alles trug zu einer positiven Stimmung und viel Euphorie sowohl in der Stadthalle bei den Live-Shows als auch bei den unzähligen Public Viewings und Fan-Events bei. Ebenfalls für Furore sorgte die elegante, raumgreifende Bühne von Florian Wieder, die samt Licht und Ton alle technischen Stückeln spielte. Sie ermöglichte nicht nur in der Halle von den meisten Plätzen aus gute Sicht, sondern auch raffiniert durchkomponierte Performances wie jene des Griechen Akylas oder die Feuershow von Sarah Engels aus Deutschland. Wo wir gleich beim nächsten Plus sind: Die Final-Eröffnungsshow von JJ samt Radio-Symphonieorchester, Walzertänzen und rot-weiß-roter Choreografie ließ viele Münder offen stehen.