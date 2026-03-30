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Zwei deutsche Hanf-Jahre lassen hier Köpfe rauchen

Leben
30.03.2026 09:47
Was spricht für, was gegen die Cannabis-Legalisierung? Deutschland zeigt es Österreich seit 2024 ...
Was spricht für, was gegen die Cannabis-Legalisierung? Deutschland zeigt es Österreich seit 2024 vor, die Debatte reißt nicht ab.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com/bukhta79)
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Peter Wiesmeyer

Kein Scherz und für Kritiker nach wie vor zum Weinen: Am 1. April „feiert“ Deutschland zweijähriges Bestehen der (Teil-)Legalisierung von Cannabis. Wie hat sich der dortige Konsum verändert? Und: Was bedeutet das für Österreich? Die Köpfe rauchen ...

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Befürwortern gingen die Freigabepläne der Regierung nie weit genug, Kritiker betonten bis zuletzt die Gefahren – und dennoch: Mit 1. April 2024 trat in Deutschland das Gesetz zur Teillegalisierung von Cannabis in Kraft. Dieses erlaubt Erwachsenen den Besitz begrenzter Mengen Cannabis sowie den privaten und gemeinschaftlichen Eigenanbau in staatlich kontrollierten „Social Clubs“. Ein kommerzieller Verkauf und Werbung blieben bis dato verboten, Konsumorte wurden zum Kinder- und Jugendschutz eingeschränkt.

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