Sarah Engels über ESC:

„Bin es gewohnt, ständig Kritik abzubekommen“

Adabei-TV Clips
14.05.2026 07:00
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Sarah Engels spricht offen über den Umgang mit öffentlicher Kritik. Im Gespräch rund um den Eurovision Song Contest wird deutlich, wie vertraut sie mit Druck und negativen Kommentaren aus der Öffentlichkeit ist. Wie sie damit umgeht und was sie über den ESC zu sagen hat, mehr dazu im Video.

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