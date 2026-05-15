„Schnitzelprämie“ rettet Wirte oft auch nicht mehr

Politik sieht Prämie als Erfolg

Hat sich die Subvention also unterm Strich bezahlt gemacht? Johanna Mikl-Leitner rechnet in größeren Dimensionen: 1600 Gastro-Betriebe in NÖ hätten in den vergangenen Jahren Investitionen in der Höhe von 78 Millionen Euro gestemmt – und das mit Förderungen von 14 Millionen Euro. „Die Wirtshausprämie macht da lediglich vier Prozent aus“, so die Landeshauptfrau. Und Landbauer betont, es sei durchaus als Erfolg zu werten, wenn 80 Prozent der mit der Prämie geförderten Lokale überlebt haben: „Denn wenn das Wirtshaus zusperrt, verliert ein Ort seine Identität.“