Alkolenker erfasst Paar: Kopf zertrümmert Scheibe

Schrecklicher Unfall in der Nacht auf Freitag im Tiroler Ötztal: Ein deutsches Pärchen wurde vom Auto eines 23-jährigen Einheimischen erfasst. Während die Frau (31) glimpflich davonkam, wurde der 35-jährige Mann mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geschleudert, wodurch diese zertrümmert wurde. Brisant: Der Pkw-Lenker war betrunken.
Ereignet hat sich der schreckliche Unfall kurz vor 0.30 Uhr im Gemeindegebiet von Sölden. Der 23-jährige Einheimische war laut Polizei mit seinem Auto von Längenfeld kommend taleinwärts unterwegs, als er plötzlich über die Fahrbahnmitte geraten sei. Eigenen Angaben zufolge deshalb, weil er das Autoradio bedient hatte.
Der 35-jährige Deutsche schlug mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe des Fahrzeugs auf, welche dadurch zu Bruch ging.
Ermittler von der Polizei
Fußgänger angefahren
Daraufhin touchierte der Wagen die Fußgänger. Der 35-Jährige schlug mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe des Pkw auf, die dadurch zu Bruch ging. Seine 31-jährige Begleiterin wurde vom linken Rückspiegel getroffen, heißt es vonseiten der Polizei.
Mann mit Rettung ins Spital
Während die Frau unverletzt blieb, erlitt der Mann erhebliche Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.
„Ein beim 23-jährigen Autolenker durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen“, so die Ermittler.
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