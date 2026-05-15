Alkolenker erfasst Paar: Kopf zertrümmert Scheibe

Ereignet hat sich der schreckliche Unfall kurz vor 0.30 Uhr im Gemeindegebiet von Sölden. Der 23-jährige Einheimische war laut Polizei mit seinem Auto von Längenfeld kommend taleinwärts unterwegs, als er plötzlich über die Fahrbahnmitte geraten sei. Eigenen Angaben zufolge deshalb, weil er das Autoradio bedient hatte.