Kanzler-Werbung lockt Pensionistin in Betrugsfalle

Mit dem Versprechen auf schnelles Geld ist eine 76-jährige Frau aus Villach auf Internetbetrüger hereingefallen. Die Pensionistin wurde Opfer einer perfiden Masche, für die auch die Identität von Kanzler Christian Stocker druch KI gestohlen wurde. Der Schaden geht in die Tausende Euro.
Aufmerksam wurde die Frau laut der Kärntner Polizei durch eine Online-Werbung für die Plattform „AVATRADE“. „Darin war Bundeskanzler Christian Stocker zu sehen, der angeblich zeigte, wie sich Geld vermehren lasse.“ Alles war jedoch durch KI manipuliert bzw. auch produziert.
„Broker“ meldete sich
Nach einem Klick auf den Link meldete sich ein vermeintlicher Broker über den Nachrichtendienst WhatsApp. In mehreren Telefonaten gewann der Unbekannte offenbar das Vertrauen der Villacherin. In weiterer Folge tätigte die Frau zwei Überweisungen auf unterschiedliche Konten.
Erst später dürfte klar geworden sein, dass sie Betrügern aufgesessen war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei ermittelt und warnt erneut eindringlich vor dubiosen Investment-Angeboten im Internet – besonders dann, wenn mit Prominenten oder bekannten Persönlichkeiten geworben wird.
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