Routiniers statt Talente in Belgiens WM-Kader

Die von Verletzungen und Formtiefs geplagten Axel Witsel und Romelu Lukaku stehen im von Coach Rudi Garcia am Freitag präsentierten 26-köpfigen belgischen Nationalteamkader für die Fußball-WM in Nordamerika.
Der 37-jährige Witsel kam in den vergangenen drei Jahren kaum im Nationalteam zum Einsatz und erhielt nun den Vorzug vor Talenten wie dem 17-jährigen Nathan de Cat.
Lukaku absolvierte bei Napoli gar nur 64 Saison-Minuten, ist mit 89 Toren aber Rekordtorschütze des Landes. Belgien trifft bei der WM in der Gruppe G auf Ägypten, Iran und Neuseeland.
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