Stopp! Wann beim Klau von Schildern Häfn droht

Jetzt seien wir doch einmal ehrlich: Wenn es rein um 100er-Geschwindigkeitstafeln ginge, könnte man den Diebstahl eines solchen ja noch irgendwo verstehen. Zumindest rein menschlich, wenn es für einen 100. Geburtstag stibitzt werden würde. Aber: Dem ist halt nun mal nicht so – zumeist geht es um alles andere.