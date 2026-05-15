Signa: Jetzt steht Höhe der Forderungen fest

Unklar ist, wie hoch das Vermögen der Stiftung heute noch ist. Sie sei vor ein paar Jahren jedenfalls noch vermögender gewesen als heute, meinte Geiler knapp und nannte keine konkreten Zahlen. Bei einer anderen Stiftung, der Ingbe (benannt nach René Benkos Mutter) wurden zuletzt Goldbarren und Bargeld in Millionenhöhe in Schließfächern gefunden.