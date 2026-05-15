ÖAMTC warnt vor teuren Verkehrsstrafen im Ausland

In einigen Ländern würden Verstöße gegen die Verkehrsregeln deutlich härter geahndet als in Österreich, sagte ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner in einer Aussendung. Mitunter drohten hohe Geldstrafen, Fahrzeugbeschlagnahmungen oder sogar Haftstrafen. Besonders streng seien viele EU-Länder beim Thema Alkohol am Steuer. In Italien könne das Fahrzeug beschlagnahmt werden, wenn Lenkerinnen oder Lenker mit mehr als 1,5 Promille unterwegs sind und zugleich als Eigentümer eingetragen seien, sagte Pronebner. In Spanien droht ab 1,2 Promille sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Monaten. Bereits ab 0,5 Promille werden in Spanien und Deutschland mindestens 500 Euro Strafe fällig, in Italien mindestens 545 Euro.