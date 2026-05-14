Huch! Swarovski & Ostrowski stiften völliges Chaos

„Bangaranga!“

Nach der mehr als schrägen Eröffnung ging es auch schon los mit den heutigen ESC-Acts. Nach vier Jahren meldete sich Bulgarien beim ESC zurück – und wie! Die schräge Hymne „Bangaranga“ von Dara ist zwar eine wilde Mischung aus K- und Balkan-Pop, aber machte zum Start in das zweite Halbfinale irgendwie gute Laune.

Bei Aserbaidschans Jiva traf heuer James-Bond-Ballade auf den Song Contest. Große Stimme, wenig Trara auf der Bühne – ob das fürs Finale reicht?