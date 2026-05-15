Zwei würdige Meister und ein Herz ganz in Rot

Wenn man ehrlich ist, würde sich der LASK mit seinen Leistungen den Titel verdienen. Ich war in Linz Trainer und habe durch Didi Kühbauer einen speziellen Bezug dazu. Es war bei Mattersburg mein Kapitän. Du brauchst in einer Mannschaft Führungsspieler – und da hat es in meiner Karriere keinen besseren gegeben.