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Zwei würdige Meister und ein Herz ganz in Rot

Fußball National
15.05.2026 12:30
Der GAK um Ludwig Vraa muss in Linz seinen Mann stehen.
Der GAK um Ludwig Vraa muss in Linz seinen Mann stehen.(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Wie läuft das große Finale um den Titel in der Bundesliga zwischen Sturm und den Linzern? Welche Rolle dabei mein ehemaliger Spieler Kühbauer spielt – und was ich „meinem GAK“ im Endspiel gegen Blau-Weiß zutraue.

0 Kommentare

Wenn man ehrlich ist, würde sich der LASK mit seinen Leistungen den Titel verdienen. Ich war in Linz Trainer und habe durch Didi Kühbauer einen speziellen Bezug dazu. Es war bei Mattersburg mein Kapitän. Du brauchst in einer Mannschaft Führungsspieler – und da hat es in meiner Karriere keinen besseren gegeben.

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