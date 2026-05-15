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Prinzessin Astrid (94) bekommt Herzschrittmacher

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15.05.2026 15:42
(v.l.n.r.) Kronprinzessin Mette‑Marit, Kronprinz Haakon und Prinzessin Astrid schreiten beim ...
(v.l.n.r.) Kronprinzessin Mette‑Marit, Kronprinz Haakon und Prinzessin Astrid schreiten beim Gala-Dinner im Königlichen Schloss in Oslo ein – anlässlich des Staatsbesuchs von Südafrikas Präsident Jacob Zuma im August 2011.(Bild: APA/Stian Lysberg / SCANPIX NORWAY / AFP)
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Von krone.at

Die norwegische Prinzessin Astrid (94) hat einen temporären Herzschrittmacher eingesetzt bekommen. Das teilte der norwegische Hof am Freitag mit. 

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Demnach war sie aufgrund einer Herzinsuffizienz ins Osloer Universitätskrankenhaus Rikshospitalet eingeliefert worden. Prinzessin Astrid lasse ausrichten, dass sie sich dort in besten Händen befinde, hieß es in der Mitteilung.

Trotz ihres hohen Alters geht die Prinzessin immer noch ihren royalen Verpflichtungen nach.
Trotz ihres hohen Alters geht die Prinzessin immer noch ihren royalen Verpflichtungen nach.(Bild: APA/AFP)

Auch König hat Herzschrittmacher
Astrid ist die ältere Schwester des norwegischen Königs Harald V. (89).

Auch ihm wurde vor einigen Jahren ein temporärer Herzschrittmacher eingesetzt, als er während einer Urlaubsreise in Malaysia an einer Infektion erkrankte. Nach seiner Rückkehr in die Heimat wurde ihm dann ein permanenter Herzschrittmacher eingesetzt.

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Trotz ihres hohen Alters geht Prinzessin Astrid weiterhin ihren royalen Pflichten nach und repräsentiert das norwegische Königshaus bei offiziellen Anlässen. Der Nachrichtenagentur NTB zufolge besuchte sie noch in dieser Woche eine Interessenvertretung, die sich für die Verbesserung der Gesundheit und der Lebensbedingungen für Frauen einsetzt.

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