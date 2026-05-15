Prinzessin Astrid (94) bekommt Herzschrittmacher

Trotz ihres hohen Alters geht Prinzessin Astrid weiterhin ihren royalen Pflichten nach und repräsentiert das norwegische Königshaus bei offiziellen Anlässen. Der Nachrichtenagentur NTB zufolge besuchte sie noch in dieser Woche eine Interessenvertretung, die sich für die Verbesserung der Gesundheit und der Lebensbedingungen für Frauen einsetzt.