Prinzessin Astrid (94) bekommt Herzschrittmacher

Die norwegische Prinzessin Astrid (94) hat einen temporären Herzschrittmacher eingesetzt bekommen. Das teilte der norwegische Hof am Freitag mit.
Demnach war sie aufgrund einer Herzinsuffizienz ins Osloer Universitätskrankenhaus Rikshospitalet eingeliefert worden. Prinzessin Astrid lasse ausrichten, dass sie sich dort in besten Händen befinde, hieß es in der Mitteilung.
Auch König hat Herzschrittmacher
Astrid ist die ältere Schwester des norwegischen Königs Harald V. (89).
Auch ihm wurde vor einigen Jahren ein temporärer Herzschrittmacher eingesetzt, als er während einer Urlaubsreise in Malaysia an einer Infektion erkrankte. Nach seiner Rückkehr in die Heimat wurde ihm dann ein permanenter Herzschrittmacher eingesetzt.
Trotz ihres hohen Alters geht Prinzessin Astrid weiterhin ihren royalen Pflichten nach und repräsentiert das norwegische Königshaus bei offiziellen Anlässen. Der Nachrichtenagentur NTB zufolge besuchte sie noch in dieser Woche eine Interessenvertretung, die sich für die Verbesserung der Gesundheit und der Lebensbedingungen für Frauen einsetzt.
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