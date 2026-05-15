ESC-Fans huldigten im Bademantel Udo Jürgens

Mitglieder des ESC-Fanclubs haben einen Tag vor dem Song-Contest-Finale eine musikalische Fahrt mit einem Hop-On-Hop-Off-Bus durch Wien unternommen – gekleidet in Bademäntel, die Udo Jürgens bei seinen Konzerten bei den Zugaben trug.
Bei ihrer Endstation wurden sie von niemand Geringerem als John Jürgens empfangen - dem Sohn des Mannes, der 1966 den Eurovision Song Contest für Österreich gewann.
Damals fand der Wettbewerb in Luxemburg statt, und Udo Jürgens schrieb mit „Merci, Chérie“ als erster Österreicher Song-Contest-Geschichte.
Sony Music brachte kürzlich eine spezielle Vinyl-Picture-Disc zum 60-Jahre-Jubiläum des Siegerliedes „Merci Chérie“ heraus.
Auf Seite A finden sich verschiedene Live- und Studioaufnahmen des Liedes aus mehreren Jahrzehnten, Seite B präsentiert Versionen auf Französisch, Englisch, Italienisch und Spanisch. Eine japanische Fassung als Bonustrack rundet das Ganze ab.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.