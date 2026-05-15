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70. Song-Contest

ESC-Fans huldigten im Bademantel Udo Jürgens

Adabei Österreich
15.05.2026 14:26
John Jürgens mit den Mitgliedern des ESC-Fanclubs in Udo-Jürgens-Bademänteln an
John Jürgens mit den Mitgliedern des ESC-Fanclubs in Udo-Jürgens-Bademänteln an(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Mitglieder des ESC-Fanclubs haben einen Tag vor dem Song-Contest-Finale eine musikalische Fahrt mit einem Hop-On-Hop-Off-Bus durch Wien unternommen – gekleidet in Bademäntel, die Udo Jürgens bei seinen Konzerten bei den Zugaben trug. 

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Bei ihrer Endstation wurden sie von niemand Geringerem als John Jürgens empfangen - dem Sohn des Mannes, der 1966 den Eurovision Song Contest für Österreich gewann.

Der unvergessliche Udo Jürgens im Bademantel bei einer seiner legendären Zugaben.
Der unvergessliche Udo Jürgens im Bademantel bei einer seiner legendären Zugaben.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Damals fand der Wettbewerb in Luxemburg statt, und Udo Jürgens schrieb mit „Merci, Chérie“ als erster Österreicher Song-Contest-Geschichte.

Die Udo-Jürgens-Fans im Bademantel mit Ex-Song-Contest-Teilnehmer Gary Lux und John Jürgens
Die Udo-Jürgens-Fans im Bademantel mit Ex-Song-Contest-Teilnehmer Gary Lux und John Jürgens(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Sony Music brachte kürzlich eine spezielle Vinyl-Picture-Disc zum 60-Jahre-Jubiläum des Siegerliedes „Merci Chérie“ heraus.

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Auf Seite A finden sich verschiedene Live- und Studioaufnahmen des Liedes aus mehreren Jahrzehnten, Seite B präsentiert Versionen auf Französisch, Englisch, Italienisch und Spanisch. Eine japanische Fassung als Bonustrack rundet das Ganze ab.

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