Goldene Generation geht als Geheimtipp auf Torjagd

Wie Österreich qualifizierte sich Norwegen erstmals seit 1998 für eine Endrunde – viele Experten trauen den Wikingern sogar den ganz großen Coup zu. Darunter auch Jürgen Klopp: „Norwegen hat mit Erling Haaland vermutlich eine goldene Generation. Und sie haben jetzt einige große Nationen besiegt“, verweist der Star-Coach etwa auf die Erfolge in der WM-Quali über Italien.