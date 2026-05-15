Goldene Generation geht als Geheimtipp auf Torjagd

Erling Haaland wandelt beim Turnier in den USA auf den Spuren seines Vaters – Alf Inge war 1994 mit den Wikingern unglücklich in der Vorrunde gescheitert. Denn Mexiko, Irland, Italien und Norwegen hatten am Ende in Gruppe E vier Punkte. Heuer reisen die Norweger mit einigen Stars an, trauen ihnen Experten viel zu. Darunter auch Jürgen Klopp.
Wie Österreich qualifizierte sich Norwegen erstmals seit 1998 für eine Endrunde – viele Experten trauen den Wikingern sogar den ganz großen Coup zu. Darunter auch Jürgen Klopp: „Norwegen hat mit Erling Haaland vermutlich eine goldene Generation. Und sie haben jetzt einige große Nationen besiegt“, verweist der Star-Coach etwa auf die Erfolge in der WM-Quali über Italien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.