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Ski-Shootingstar macht auch als Surfer gute Figur!

Ski Alpin
15.05.2026 14:14
Auch beim Wellenreiten zeigt Giovanni Franzoni durchaus Talent.
Auch beim Wellenreiten zeigt Giovanni Franzoni durchaus Talent.(Bild: Screenshot/Instagram_giofranzi, Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Surfbrett statt Skier für den großen Shootingstar der abgelaufenen Ski-Saison! Giovanni Franzoni zeigt im Urlaub, dass er nicht nur auf zwei Brettern eine gute Figur machen kann und hat dabei auch noch eine Botschaft parat. 

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Hinter Franzoni liegen emotionale Monate. Zwar durfte der 25-Jährige seinen großen Durchbruch im Skiweltcup feiern – inklusive Sieg in Kitzbühel und mit einer Olympiamedaille – er musste aber auch einen tragischen Verlust hinnehmen. 

Denn mit Matteo Franzoso verunglückte einer seiner besten Freunde kurz vor Saisonbeginn im Trainingslager nach einem fatalen Sturz. Immer wieder erinnerte Franzoni an seinen Freund und widmete ihm auch seine Erfolge. 

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Gute Figur auf dem Surfbrett
Nach der Saison hat der junge Italiener nun Zeit, den Kopf nach den intensiven Monaten etwas freizubekommen. Dafür hat er sich von den Skipisten dieser Welt verabschiedet und sich tropischeren Gefilden zugewandt. 

Sportlich geht es dennoch zu. Der 25-Jährige zeigt auf Instagram Fotos seines Urlaubs-Abenteuers und dabei auch, dass mit ihm auch beim Surfen zu rechnen ist. „Je weniger du dich kümmerst, desto mehr lebst du“, schreibt der Italiener zu der Fotoauswahl. 

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