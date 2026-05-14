Wal vor dänischer Küste gesichtet – wohl schon tot

„Wenn man ihn mit einem Fernglas betrachtet, kann man erkennen, dass er zehn bis 15 Meter groß ist“, sagt Abildstrøm. Er vermutet, dass das gestrandete Tier wegen seiner Größe ein Buckelwal sein könnte und rund 75 Meter vom Land entfernt liegt. Das dänische Boulevardmedium „Ekstra Bladet“ schreibt, unter Berufung auf die dänische Umweltschutzbehörde, dass das Tier wohl schon längere Zeit tot sei. Am Freitag wolle man versuchen, dem Tier eine Gewebeprobe zu entnehmen.