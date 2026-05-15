Georgina Rodríguez begeistert in Bikini-Kampagne

Rodríguez selbst schwärmt: „Für mich steht das Meer für Freiheit, Energie und Weiblichkeit.“ Die 32-Jährige verrät außerdem, dass sie die Bademode von Calzedonia schon seit Jahren privat trägt. Dass sie nun offiziell das Gesicht der Marke ist, sei für sie „eine große Ehre“.