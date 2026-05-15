Georgina Rodríguez begeistert in Bikini-Kampagne

Heißer geht’s kaum: Georgina Rodríguez (32), die Verlobte von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo, ist das neue Gesicht der Calzedonia-Swimwear-Kollektion 2026. Mit sexy Bikini-Looks, mediterranem Glamour und jeder Menge Sommer-Feeling posiert die Influencerin und Model-Schönheit jetzt für die neue Kampagne der Kultmarke.
Die neue Kollektion setzt auf knappe Schnitte, auffällige Details und feminine Styles. Besonders im Fokus: goldene Akzente bei „Minimal Fit“, funkelnde Pailletten bei „Sequin Net“ und wilde Animal-Prints bei „Savage Shades“.
Rodríguez selbst schwärmt: „Für mich steht das Meer für Freiheit, Energie und Weiblichkeit.“ Die 32-Jährige verrät außerdem, dass sie die Bademode von Calzedonia schon seit Jahren privat trägt. Dass sie nun offiziell das Gesicht der Marke ist, sei für sie „eine große Ehre“.
Mit der neuen Kampagne setzt Calzedonia einmal mehr auf maximalen Glamour – und mit Ronaldo-Verlobter Georgina dürfte der Sommer 2026 jetzt schon verdammt heiß werden.
Mega-Hochzeit rückt näher
Georgina Rodríguez und Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo wollen sich angeblichz im September 2026 das Jawort geben. Verlobt ist das Glamour-Paar bereits seit August 2025. Jetzt verriet Ronaldo auch, wann die Traumhochzeit steigen soll: direkt nach der Fußball-WM 2026!
Damit dürfte eines der berühmtesten Paare der Welt schon jetzt eine der Promi-Hochzeiten des Jahres planen. Nur nach Bikinis für die Flitterwochen muss die schöne Braut wohl nicht mehr suchen ...
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