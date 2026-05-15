Abrechnung von Salzburg-Coach: „Keine Ausflüchte“

Der 37-Jährige hatte im Februar die Nachfolge von Thomas Letsch angetreten und hat mit dem finanziellen Ligakrösus das Ziel, beide nationalen Titel zu holen, verpasst. „Wir können uns nichts davon kaufen, dass wir in einer Vielzahl von Spielen besser waren. Wir waren zu wenig erfolgreich als Klub“, meinte Beichler. „Wenn man es ganzheitlich sieht, ist in den letzten drei Saisonen unter fünf Trainern nicht das erreicht worden, was der Anspruch des Klubs ist. Es wird also auch andere Gründe geben.“