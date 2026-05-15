GAK rückt mit dem „Messer zwischen den Zähnen“ an!

Ein fast perfektes Comeback! „Es war ganz gut. Vor allem, wenn man sieht, wie schnell es gegangen ist. Wie schnell es hat gehen müssen“, meint Daniel Maderner. Der Kapitän fehlte seinem GAK mehr als einen Monat verletzt, beim 2:2 gegen Altach wurde er in Minute 63 eingewechselt und hatte mit seinem Treffer zum 1:2 großen Anteil am Remis. „Davor auf der Tribüne zu sitzen und nicht helfen zu können, war schwierig. Umso glücklicher bin ich, dem Team nun wieder helfen zu können.“ Auch, wenn das 2:2 am Ende vergebliche Müh war.