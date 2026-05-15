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Endspiel bei BW Linz

GAK rückt mit dem „Messer zwischen den Zähnen“ an!

Fußball National
15.05.2026 09:30
Kapitän Daniel Maderner traf vergangene Woche bei seinem Comeback.
Kapitän Daniel Maderner traf vergangene Woche bei seinem Comeback.(Bild: GEPA)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Alles oder nichts! Heißt es am Samstag für beide Teams im finalen Duell um den Klassenerhalt zwischen GAK und BW Linz. Vor dem sich Daniel Maderner mit einem Tor beim Comeback erfolgreich zurückgemeldet hat. Der Kapitän weiß genau, was es in der Stahlstadt braucht, um diesen mentalen Kampf zu überleben. 

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Ein fast perfektes Comeback! „Es war ganz gut. Vor allem, wenn man sieht, wie schnell es gegangen ist. Wie schnell es hat gehen müssen“, meint Daniel Maderner. Der Kapitän fehlte seinem GAK mehr als einen Monat verletzt, beim 2:2 gegen Altach wurde er in Minute 63 eingewechselt und hatte mit seinem Treffer zum 1:2 großen Anteil am Remis. „Davor auf der Tribüne zu sitzen und nicht helfen zu können, war schwierig. Umso glücklicher bin ich, dem Team nun wieder helfen zu können.“ Auch, wenn das 2:2 am Ende vergebliche Müh war.

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