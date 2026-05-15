GAK rückt mit dem „Messer zwischen den Zähnen“ an!

Alles oder nichts! Heißt es am Samstag für beide Teams im finalen Duell um den Klassenerhalt zwischen GAK und BW Linz. Vor dem sich Daniel Maderner mit einem Tor beim Comeback erfolgreich zurückgemeldet hat. Der Kapitän weiß genau, was es in der Stahlstadt braucht, um diesen mentalen Kampf zu überleben.
Ein fast perfektes Comeback! „Es war ganz gut. Vor allem, wenn man sieht, wie schnell es gegangen ist. Wie schnell es hat gehen müssen“, meint Daniel Maderner. Der Kapitän fehlte seinem GAK mehr als einen Monat verletzt, beim 2:2 gegen Altach wurde er in Minute 63 eingewechselt und hatte mit seinem Treffer zum 1:2 großen Anteil am Remis. „Davor auf der Tribüne zu sitzen und nicht helfen zu können, war schwierig. Umso glücklicher bin ich, dem Team nun wieder helfen zu können.“ Auch, wenn das 2:2 am Ende vergebliche Müh war.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.