Haben es Alleinerzieherinnen schwerer als Väter?

Wir möchten nun von Ihnen wissen: Wie sehen Sie das Ganze, wie schwierig ist die Lage von Ein-Eltern-Familien in der Praxis, mit welchen Problemen haben sie zu kämpfen? Werden Alleinerziehende in ihrer Not alleingelassen? Wird vor allem auf die Solo-Mütter vergessen? Und kann der geplante Unterstützungsfonds alleine ausreichen, um Armut zu vermeiden?