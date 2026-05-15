Künstlicher Horst auf Dach soll Störche anlocken

„Mehrfach gab es Versuche von Störchen, einen Horst im Bereich der Krappfelder Äcker und des Niedermoors zu errichten“, weiß Althofens Vizebürgermeister Michael Baumgartner, selbst leidenschaftlicher Jäger und Naturbeobachter. „Aber alle Bemühungen scheiterten bisher, weil einfach die passende Infrastruktur fehlte.“ Sogar auf einer A1-Sendeanlage versuchten die großen Vögel ihr Glück – jedoch vergeblich.