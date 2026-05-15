Künstlicher Horst auf Dach soll Störche anlocken

Immer wieder kreisen Weißstörche über den Äckern und Feldern um Althofen in Kärnten, suchen einen Platz zum Bleiben – und fliegen doch immer weiter. Mit einer ganz speziellen Idee will man die Störche zurück in die Region holen.
„Mehrfach gab es Versuche von Störchen, einen Horst im Bereich der Krappfelder Äcker und des Niedermoors zu errichten“, weiß Althofens Vizebürgermeister Michael Baumgartner, selbst leidenschaftlicher Jäger und Naturbeobachter. „Aber alle Bemühungen scheiterten bisher, weil einfach die passende Infrastruktur fehlte.“ Sogar auf einer A1-Sendeanlage versuchten die großen Vögel ihr Glück – jedoch vergeblich.
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