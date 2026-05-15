Ist Wein ohne Alkohol eigentlich noch Wein?

Gute Nachrichten für Weinliebhaber: Die Preise für Wein fallen! Das hängt mit einem Überangebot an Wein zusammen, jedoch auch mit einem neuen Trend: Der moderne Mensch trinkt aus gesundheitlichen Gründen weniger Alkohol als früher. Ich persönlich falle nicht in diese Kategorie, jedoch wurde ich wegen dieses Trends unlängst zum Opfer eines Etikettenschwindels, den ich hiermit thematisieren will: Anfang Mai griff ich an einem sonnig heißen Nachmittag im Weinregal meines örtlichen Supermarkts zu einem verführerisch aussehenden Weißwein (ja, ich gestehe: auch schöne Weinetiketten können mich verführen). Zu meinem Schrecken musste ich nach dem Öffnen der Flasche und ihrem anschließenden Degustieren daheim feststellen, dass ich mich zu einem alkoholfreien Weißwein vergriffen hatte.