Bittere Finanz-Umfrage: Österreicher verzweifeln!

Bei 62 Prozent der ohnehin schon Geringverdienenden hat sich die finanzielle Lage in den vergangenen zwölf Monaten eher verschlechtert, bei 34 Prozent ist sie gleich geblieben und nur vier Prozent berichteten von einer Verbesserung. Auch bei der Hälfte der Einpersonenhaushalte und bei 49 Prozent der niedrigsten sozioökonomischen Schicht wurden die Finanzen dünner. Verbessert hat sich die Liquidität hingegen am meisten bei Dreipersonenhaushalten und Gutverdienenden sowie in der höheren Schicht. Hier steht ein Plus von je elf und neun Prozent zu Buche.