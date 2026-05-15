ÖFB-Kicker nach Pfiffen: „Man macht sich Gedanken“

„Hat leider mich getroffen“

„Man braucht kein Geheimnis daraus zu machen, dass die Erwartungen vor und während der Saison andere waren“, erklärt Schwab selbst. Von den Fans wurde er zeitweise als Sündenbock für eine generell durchwachsene Saison herausgepickt. „Ich habe in meiner Karriere schon bei anderen Vereinen gespielt, in denen großer Druck war und dann einzelne Spieler herausgepickt wurden. In dieser Saison hat es dann leider mich getroffen“, so der Österreicher.