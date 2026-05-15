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Perlen bis zum Boden

Model Lena Gercke stiehlt in Cannes allen die Show

Society International
15.05.2026 15:43
In einem funkelnden Perlenkleid zog Lena Gercke bei den Filmfestspielen 2026 alle Blicke auf ...
In einem funkelnden Perlenkleid zog Lena Gercke bei den Filmfestspielen 2026 alle Blicke auf sich.(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Was für ein Auftritt! Lena Gercke war der absolute Hingucker bei der Premiere des Films „Vaterland“ im Rahmen der 79. Filmfestspiele von Cannes. Das deutsche Topmodel zog auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich – und bewies einmal mehr ihr Gespür für glamouröse Haute Couture.

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Die ehemalige „GNTM“-Gewinnerin erschien in einer atemberaubenden, bodenlangen Couture-Abendrobe, die komplett mit funkelnden Perlen und Kristallen besetzt war. Besonders auffällig: das tief ausgeschnittene Bustier-Oberteil mit filigranen Spaghettiträgern, das ihre Silhouette perfekt in Szene setzte.

Gercke sorgte in Cannes in einer Couture-Abendrobe, die komplett mit funkelnden Perlen und ...
Gercke sorgte in Cannes in einer Couture-Abendrobe, die komplett mit funkelnden Perlen und Kristallen besetzt war, für Aufsehen.(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Echtes Fashion-Statement
Die schimmernden Stickereien aus künstlichen Barockperlen und Strasssteinen auf nudefarbenem bis transparentem Stoff verliehen dem Kleid einen spektakulären Glitzer-Effekt. Vor allem im Blitzlichtgewitter der Fotografen wirkte der Look geradezu magisch. Am Rücken war das luxuriöse Dress wie ein Korsett geschnürt – ein echtes Fashion-Statement auf dem berühmtesten roten Teppich der Welt.

Perlen‑Explosion! Lena Gercke sorgt für den glamourösesten Moment der Filmfestspiele
Perlen‑Explosion! Lena Gercke sorgt für den glamourösesten Moment der Filmfestspiele(Bild: AFP/VALERY HACHE)
Für Lena Gercke ist es bereits der dritte Besuch bei den Filmfestspielen von Cannes.
Für Lena Gercke ist es bereits der dritte Besuch bei den Filmfestspielen von Cannes.(Bild: AFP/SAMEER AL-DOUMY)

Für Lena Gercke ist es bereits der dritte Besuch bei den Filmfestspielen von Cannes. Entsprechend emotional zeigte sich das Model über ihre erneute Einladung an die Côte d’Azur.

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„Vaterland“ mit Sandra Hüller
Im Mittelpunkt des Abends stand die Premiere von „Fatherland“ (Alternativtitel: „Vaterland“ und „1949“), dem neuen Drama des polnischen Regisseurs Paweł Pawlikowski. Der Film erzählt die Geschichte des deutschen Schriftstellers Thomas Mann und seiner Tochter Erika, die gemeinsam ins Nachkriegsdeutschland zurückkehren.

August Diehl, Sandra Hüller, Pawel Pawlikowski, Hanns Zischler und Lukasz Zal posieren bei der ...
August Diehl, Sandra Hüller, Pawel Pawlikowski, Hanns Zischler und Lukasz Zal posieren bei der Premiere in Cannes.(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Die Hauptrollen übernehmen Hanns Zischler und Sandra Hüller. Die europäische Koproduktion zwischen Polen, Deutschland, Italien und Frankreich wurde am Donnerstag im Hauptwettbewerb der Filmfestspiele von Cannes uraufgeführt.

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