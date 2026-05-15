Polizist brettert mit 170 über Stock und Stein

Der Autocross-Auftakt in Rappolz (NÖ) steigt mit fünf Kärntnern. Markus Marcher ist unter der Woche ein „GTI-Jäger“, drückt nun selbst auf das Gaspedal. Marcher Opa Walter geht bereits in seine 49. Motorsaison. Die Enkeln haben ebenfalls Lunte gerochen.