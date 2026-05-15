Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Benzin im Blut

Polizist brettert mit 170 über Stock und Stein

Motorsport
15.05.2026 12:27
Markus Marcher mit Stefan Marcher, Walter Marcher, Marcel Marcher und Ben Lessiak (v. l. n. r.)
Markus Marcher mit Stefan Marcher, Walter Marcher, Marcel Marcher und Ben Lessiak (v. l. n. r.)(Bild: Josef Kuess)
Porträt von Albert Kurka
Von Albert Kurka

Der Autocross-Auftakt in Rappolz (NÖ) steigt mit fünf Kärntnern. Markus Marcher ist unter der Woche ein „GTI-Jäger“, drückt nun selbst auf das Gaspedal. Marcher Opa Walter geht bereits in seine 49. Motorsaison. Die Enkeln haben ebenfalls Lunte gerochen.

0 Kommentare

Der PS-Inspektor! Unter der Woche hat Revierinspektor Markus Marcher gerade noch die unbelehrbaren „GTI-Flitzer“ um den Wörthersee aus dem Verkehr gezogen, jetzt gibt der Mölblinger selber Vollgas.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motorsport
15.05.2026 12:27
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Nordisch
„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer
155.793 mal gelesen
Toni Innauer zieht sich aus den sozialen Medien zurück.
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
150.061 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Ski Alpin
Manuel Feller: Ein Posting für die Liebe
135.552 mal gelesen
Manuel Feller feiert die Liebe zu seiner Frau.
Wirtschaft
Bittere Finanz-Umfrage: Österreicher verzweifeln!
1519 mal kommentiert
Symbolbild
Innenpolitik
Aus für Steuerprivilegien ukrainischer Fahrzeuge!
805 mal kommentiert
Ukrainische Fahrzeuge waren bisher von der NOVA sowie von der Pickerlüberprüfung befreit. Damit ...
Society International
Alle Finalisten, Cosmó-Party und sexy Swarovski!
752 mal kommentiert
Victoria Swarovski heizte den ESC-Fans im Glitzerbody ein.
Mehr Motorsport
Sport Tv Logo
Benzin im Blut
Polizist brettert mit 170 über Stock und Stein
„Will Spaß haben“
„Sag niemals nie“: Sensations-Comeback in der F1?
Auinger verrät
Warum es im WM-Kampf der MotoGP nicht krachen wird
Mit Kelly und Lily
Traumurlaub! Verstappen lässt es sich gut gehen
Deutliche Worte
Carlos Sainz: „Nicht gut genug für die Formel 1“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf