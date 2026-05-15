Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alarmierender Befund

14 von 15 Fischproben im Ländle PFOS-kontaminiert

Chronik
15.05.2026 14:35
Fische aus Bodensee weisen besonders hohe PFOS-Werte aus.
Fische aus Bodensee weisen besonders hohe PFOS-Werte aus.(Bild: Landwirtschaftskammer)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein Bericht des Vorarlberger Umweltinstituts lässt aufhorchen: Demnach überschreiten 14 von 15 untersuchten Fischproben aus dem Ländle die geltende Umweltqualitätsnorm für PFOS, einer besonders problematischen Einzelchemikalie aus der großen PFAS-Gruppe. SPÖ-Umweltsprecher Reinhold Einwallner sieht dringenden Handlungsbedarf.

0 Kommentare

PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) ist ein Sammelbegriff für über 10.000 synthetische Industriechemikalien. Wegen ihrer extremen Stabilität gegenüber Wasser, Fett und Hitze werden sie auch als „Ewigkeitschemikalien“ bezeichnet, da sie sich in der Umwelt und im menschlichen Körper anreichern. Mit potenziell dramatischen Folgen, denn die Stoffe stehen im Verdacht, Krebs, Fruchtbarkeitsprobleme und Leberschäden zu verursachen.

Lesen Sie auch:
Im Rindfleisch war die PFAS-Konzentration besonders hoch.
Ewigkeitschemikale
PFAS-Alarm im benachbarten Kanton St. Gallen!
29.08.2024

PFOS-Hotspots Bodensee und Rheintalbinnenkanal 
Als besonders toxisch gilt Perfluoroctansulfonat (PFOS) – und genau diese Chemikalie findet sich offenbar in besorgniserregender Konzentration in den meisten in Vorarlberg gefangenen Fischen. Die höchsten PFOS-Werte wurden laut Umweltinstitut bei Fischen aus dem Bodensee und dem Rheintalbinnenkanal festgestellt. Aber auch in anderen untersuchten Gewässern wurden PFOS-Belastungen in Fischen nachgewiesen. Es ist nicht der erste Nachweis von PFAS im Ländle: So hat das Umweltinstitut in früheren Studien in knapp 80 Prozent von in Vorarlberg gezogenen Bodenproben PFAS-Chemikalien gefunden – die dabei erhobenen Werte waren mit die höchsten in Österreich.

Keine akute Gefahr für Gesundheit
Wichtig zu betonen: Zwar liegen die Werte der Fischproben über der Umweltqualitätsnorm, allerdings dennoch deutlich unter den geltenden lebensmittelrechtlichen Höchstwerten – wer viel Fisch aus dem Ländle isst, braucht also nicht gleich zum Arzt zu rennen. Bei SPÖ-Umweltsprecher Reinhold Einwallner läuten dennoch die Alarmglocken: „Wenn Ewigkeitschemikalien in Fischen nachweisbar sind und 14 von 15 Proben über der Umweltqualitätsnorm liegen, dann muss die Landesregierung handeln. Die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger haben ein Recht darauf zu wissen, woher diese Belastungen kommen und was dagegen unternommen wird.“

Zitat Icon

Wenn Ewigkeitschemikalien in Fischen nachweisbar sind und 14 von 15 Proben über der Umweltqualitätsnorm liegen, dann muss die Landesregierung handeln.

Reinhold Einwallner, SPÖ-Umweltsprecher

Umfassende Landtagsanfrage
Um Licht ins Dunkel zu bringen, hat Einwallner eine 23 Punkte umfassende Landtagsanfrage eingereicht. Unter anderem will er klären, welche Eintragsquellen bekannt sind, warum Fische aus bestimmten Gewässern besonders belastet sind und wie Konsumentinnen und Konsumenten informiert werden. Besonders Augenmerk legt die Anfrage zudem auf den Schutz sensibler Gruppen wie Kinder, Schwangere und Stillende. „Die Landesregierung muss sagen, wie die Situation genau aussieht. Wer Verantwortung trägt, muss für klare Informationen und wirksame Maßnahmen sorgen“, betont der SPÖ-Landtagsabgeordnete.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
15.05.2026 14:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
3° / 8°
Symbol bedeckt
Bludenz
4° / 11°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
5° / 11°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
4° / 12°
Symbol leichter Regen

krone.tv

VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
In Deutschland läuft derzeit der Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Prozess um Fabian (8)
Vater ist mit Mordverdächtiger wieder in Beziehung
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Das Baby wurde auf natürlichem Weg gezeugt und zunächst von der Mutter sowie dem biologischen ...
Historisches Urteil
Italien erkennt drei Elternteile für Kind (4) an
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Nordisch
„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer
156.713 mal gelesen
Toni Innauer zieht sich aus den sozialen Medien zurück.
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
150.192 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
138.902 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Wirtschaft
Bittere Finanz-Umfrage: Österreicher verzweifeln!
1652 mal kommentiert
Symbolbild
Society International
Alle Finalisten, Cosmó-Party und sexy Swarovski!
765 mal kommentiert
Victoria Swarovski heizte den ESC-Fans im Glitzerbody ein.
Innenpolitik
Aus für Steuerprivilegien ukrainischer Fahrzeuge!
704 mal kommentiert
Ukrainische Fahrzeuge waren bisher von der NOVA sowie von der Pickerlüberprüfung befreit. Damit ...
Mehr Chronik
Alarmierender Befund
14 von 15 Fischproben im Ländle PFOS-kontaminiert
Ernüchternde Bilanz
E-Scooter: Viele Lenker kennen neue Regeln nicht
Unfall auf der A14
Pkw nach Schleuderpartie nur noch Schrott
Dramatischer Vorfall
Frau (30) von Linienbus erfasst und mitgezogen
Polizei sucht Zeugen
36-Jähriger musste für seine Zivilcourage bluten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf