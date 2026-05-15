14 von 15 Fischproben im Ländle PFOS-kontaminiert

PFOS-Hotspots Bodensee und Rheintalbinnenkanal

Als besonders toxisch gilt Perfluoroctansulfonat (PFOS) – und genau diese Chemikalie findet sich offenbar in besorgniserregender Konzentration in den meisten in Vorarlberg gefangenen Fischen. Die höchsten PFOS-Werte wurden laut Umweltinstitut bei Fischen aus dem Bodensee und dem Rheintalbinnenkanal festgestellt. Aber auch in anderen untersuchten Gewässern wurden PFOS-Belastungen in Fischen nachgewiesen. Es ist nicht der erste Nachweis von PFAS im Ländle: So hat das Umweltinstitut in früheren Studien in knapp 80 Prozent von in Vorarlberg gezogenen Bodenproben PFAS-Chemikalien gefunden – die dabei erhobenen Werte waren mit die höchsten in Österreich.