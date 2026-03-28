Besser einschlafen: Im Dunkeln ist gut duschen

Die Idee ist simpel: Statt hellem Licht gibt’s abends nur gedimmtes oder gar kein Licht im Bad. Laut Experten kann das tatsächlich sinnvoll sein. Denn unser Alltag ist voller Reize, also Eindrücken wie Lärm, vielen Informationen – und eben jede Menge Licht, nicht zuletzt durch Bildschirme. Das Gehirn läuft quasi im Dauerbetrieb in einem Zustand erhöhter Wachsamkeit. Eine ruhige Dusche ohne viel Licht hilft daher, diesen „Dauer-Alarm“ langsam herunterzufahren sowie Körper und Psyche auf die Nacht vorzubereiten.