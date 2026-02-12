Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schlaflos im Bett

Hilft Schäfchen zählen wirklich beim Einschlafen?

Regeneration & Schlaf
12.02.2026 16:00
Was man tun kann, wenn man schon das 200. Schäfchen gezählt hat und noch immer munter ist.
Was man tun kann, wenn man schon das 200. Schäfchen gezählt hat und noch immer munter ist.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Monika Kotasek-Rissel
Von Monika Kotasek-Rissel

Wer kennt das nicht? Man legt sich abends ins Bett und versucht einzuschlafen. Und dann erinnert man sich plötzlich wieder an einen alten „Trick“: Schäfchen zählen soll doch dabei helfen. Oder vielleicht doch nicht? Das sagt „Krone“-Experte und Schlafmediziner Dr. Michael Saletu dazu.

0 Kommentare

Brav hüpft in unseren Gedanken ein süßes, weißes Schäfchen nach dem anderen über den Zaun – und trotzdem liegt man wach. Warum? Weil unser Gehirn sich davon ungefähr so beeindrucken lässt wie von Kamillentee-Werbung. Oder, wie es Schlafmediziner Dr. Michael Saletu trocken auf den Punkt bringt: „Schäfchen zählen hilft in der Regel nicht, weil es zu monoton ist und den Geist nicht ausreichend von Grübelgedanken ablenkt.“ Und weiter: „Studien zeigen, dass Menschen dabei oft länger wach bleiben, da diese Methode keine echte Entspannung fördert.“

Zitat Icon

Schäfchen zählen hilft in der Regel nicht, weil es zu monoton ist.

Schlafmediziner Dr. Michael Saletu

Bild: Eva Manhart

Der Hintergrund dazu ist folgender: Der Kopf liebt Abwechslung. Monotone Rituale lassen ihn schnell wieder zu den großen Themen des Lebens – wie Partnerschaft, Kinder, Krankheit – oder sogar zu peinlichen Erlebnissen von früher zurückspringen. Schlafmediziner weisen seit Jahren darauf hin, dass effektive Einschlafhilfen den Geist sanft beschäftigen oder gezielt entspannen müssen, statt ihn zu unterfordern.

Was also tun, wenn man nicht in den Schlaf findet?
Bessere Alternativen als Schäfchen zu zählen sind erstaunlich unspektakulär – und vielleicht genau deshalb so wirksam. Das rät Dr. Saletu:

  • Aufstehen und etwas Ruhiges tun: etwa kurz ins Wohnzimmer gehen, gedämpftes Licht einschalten, nur keine „große“ Action. Das nimmt dem Betroffenen den „Ich-muss-jetzt-schlafen“-Druck.
  • Ein Buch oder Magazin (bitte ohne Bildschirmlicht!) lesen oder einen Entspannungs-Podcast hören – zum Beispiel über schöne Wanderwege in Österreich, bei dem man geistig schon ruhig Richtung Alm schlendert.
  • Atemübungen oder progressive Muskelentspannung: von vielen europäischen Kliniken empfohlen, weil sie messbar Puls und Muskelspannung senken.
Lesen Sie auch:
Entdecken Sie, wie viele Stunden Sie für erholsame Nächte wirklich benötigen. 
Stunden-Check
Vom Baby zum Senior: So viel Schlaf braucht man
07.02.2026
Kein Schlummertrunk
Warum uns Alkohol schlechter schlafen lässt
05.02.2026
Schlafmediziner rät
Mission Tiefschlaf: Dr. Saletus beste Tipps
01.02.2026
  • Leise Musik oder Naturgeräusche anhören: Regen, Wind oder das Rauschen des Waldes signalisieren dem Nervensystem Sicherheit – ein wichtiger Schlafbooster.

„All diese Methoden tun dasselbe: Sie beruhigen die Psyche und signalisieren dem Körper, dass bald Schlaf folgen kann“, fasst Dr. Saletu zusammen. Und das ganz ohne Schafe …

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Regeneration & Schlaf
12.02.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Vorsorge-Überblick
Diese regelmäßigen Check-ups halten Sie gesund
Worauf es ankommt
Die goldene Drei-R-Regel: So geht gesunder Schlaf
Mentale Stärke
Die besten Strategien, um in Balance zu bleiben
Bewegung im Alltag
Fitness-Experte: „Nicht nur sagen, sondern machen“
Hallo, Wohlfühlgewicht
Schluss mit Verzicht, Stress und Kalorienkrampf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
190.445 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
165.076 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
160.732 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1269 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
890 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Oberösterreich
ÖVP-Politiker Wöginger für Anwalt „Bauernopfer“
732 mal kommentiert
Wöginger traf um 9.18 Uhr am Linzer Landesgericht ein.
Mehr Regeneration & Schlaf
Schlaflos im Bett
Hilft Schäfchen zählen wirklich beim Einschlafen?
Stunden-Check
Vom Baby zum Senior: So viel Schlaf braucht man
Kein Schlummertrunk
Warum uns Alkohol schlechter schlafen lässt
Im Flow sein
Neues Jahr, neue Energie – aber bitte ohne Druck
Schlafmediziner rät
Mission Tiefschlaf: Dr. Saletus beste Tipps

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf