Hilft Schäfchen zählen wirklich beim Einschlafen?

Brav hüpft in unseren Gedanken ein süßes, weißes Schäfchen nach dem anderen über den Zaun – und trotzdem liegt man wach. Warum? Weil unser Gehirn sich davon ungefähr so beeindrucken lässt wie von Kamillentee-Werbung. Oder, wie es Schlafmediziner Dr. Michael Saletu trocken auf den Punkt bringt: „Schäfchen zählen hilft in der Regel nicht, weil es zu monoton ist und den Geist nicht ausreichend von Grübelgedanken ablenkt.“ Und weiter: „Studien zeigen, dass Menschen dabei oft länger wach bleiben, da diese Methode keine echte Entspannung fördert.“