Hilft Schäfchen zählen wirklich beim Einschlafen?

Wer kennt das nicht? Man legt sich abends ins Bett und versucht einzuschlafen. Und dann erinnert man sich plötzlich wieder an einen alten „Trick“: Schäfchen zählen soll doch dabei helfen. Oder vielleicht doch nicht? Das sagt „Krone“-Experte und Schlafmediziner Dr. Michael Saletu dazu.
Brav hüpft in unseren Gedanken ein süßes, weißes Schäfchen nach dem anderen über den Zaun – und trotzdem liegt man wach. Warum? Weil unser Gehirn sich davon ungefähr so beeindrucken lässt wie von Kamillentee-Werbung. Oder, wie es Schlafmediziner Dr. Michael Saletu trocken auf den Punkt bringt: „Schäfchen zählen hilft in der Regel nicht, weil es zu monoton ist und den Geist nicht ausreichend von Grübelgedanken ablenkt.“ Und weiter: „Studien zeigen, dass Menschen dabei oft länger wach bleiben, da diese Methode keine echte Entspannung fördert.“
Schäfchen zählen hilft in der Regel nicht, weil es zu monoton ist.
Schlafmediziner Dr. Michael Saletu
Bild: Eva Manhart
Der Hintergrund dazu ist folgender: Der Kopf liebt Abwechslung. Monotone Rituale lassen ihn schnell wieder zu den großen Themen des Lebens – wie Partnerschaft, Kinder, Krankheit – oder sogar zu peinlichen Erlebnissen von früher zurückspringen. Schlafmediziner weisen seit Jahren darauf hin, dass effektive Einschlafhilfen den Geist sanft beschäftigen oder gezielt entspannen müssen, statt ihn zu unterfordern.
Was also tun, wenn man nicht in den Schlaf findet?
Bessere Alternativen als Schäfchen zu zählen sind erstaunlich unspektakulär – und vielleicht genau deshalb so wirksam. Das rät Dr. Saletu:
„All diese Methoden tun dasselbe: Sie beruhigen die Psyche und signalisieren dem Körper, dass bald Schlaf folgen kann“, fasst Dr. Saletu zusammen. Und das ganz ohne Schafe …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.