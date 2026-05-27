Inuit über Trumps Pläne: „Fühlen uns entwertet“

„Inuit bilden die Mehrheit in Grönland“

Heute leben etwa 56.000 Menschen in Grönland. Rund 90 Prozent der Bevölkerung identifizieren sich als indigene Inuit, erklärt die Grönländerin. Man müsse sich daran erinnern, dass „wir zwar ein indigenes Volk sind, aber zugleich die Mehrheit unserer eigenen Gesellschaft darstellen.“

USA führen Gespräche über stärkere Militärpräsenz

Worum die Organisation seit Jahren kämpft, sei vielmehr eine stärkere Beziehung und Zusammenarbeit zwischen den Inuit in Grönland, Kanada, Alaska und der Tschukotka in Russland. Während die Einheimischen für Selbstbestimmung innerhalb bestehender Strukturen kämpfen, verhandeln die USA über Vetorechte und dauerhafte Truppenstationierung auf der Arktisinsel. So inspizierten Vertreter des US-Marinekorps zuletzt eine Stadt im Süden Grönlands, einen Flughafen aus dem Zweiten Weltkrieg, sowie einen Hafen und potenzielle Unterkünfte für Militärtruppen.