Grazer Öffis bekommen nach 30 Jahren neue Stimme

Nach rund 30 Jahren hören Öffi-Fahrer in der Landeshauptstadt ab Mittwoch neue Durchsagen. Moderatorin und Medienprofi Simone Koren-Wallis übernimmt.
„Nächste Haltestelle: Hauptplatz, Grazer Congress.“ „Main Square, Congress Center.“ Für die bis zu 300.000 Fahrgäste, die Bus oder Bim in der Murmetropole täglich nutzen, beginnt eine neue Zeitrechnung. Nach rund 30 Jahren kommt die Haltestellen-Nennung nicht mehr von der früheren ORF-Moderatorin Christine Brunnsteiner.
„Hab einen Freudentanz gemacht“
Statt ihr begleitet einen nun Simone Koren-Wallis auf dem Weg zu Arbeit oder Schule. „Als ich gefragt worden bin, hab ich wirklich einen Freudentanz gemacht. Ich darf Tausende Menschen den ganzen Tag begleiten – das ist der Ritterschlag für jede Sprecherin“, ist der Moderationsprofi im Gespräch mit der „Krone“ ehrlich.
Koren-Wallis war lange Jahre bei der Antenne Steiermark, wechselte danach zur Rathaus-Kommunikation und verlieh schon unzähligen Veranstaltungen in und außerhalb der Landeshauptstadt ihre Stimme. „Aber noch einmal, jetzt auf Christine Brunnsteiner nachzufolgen und die Stimme in der Bim sein zu dürfen, ist einfach eine Riesenehre für mich.“ Und sie gibt auch zu, etwas nervös vor dem Start zu sein. „Man weiß ja nicht, wie die Leute reagieren, ob sie mit meiner Stimme überhaupt leben können.“
Digitale Technologie
Erstmals kommt mit ihrer Stimme eine digitale Sprachtechnologie zum Einsatz. Rund 40 Stunden stand sie dafür im Studio, nahm Tausende Sätze auf. Koren-Wallis hat alle Haltestellen selbst eingesprochen, auf Deutsch und Englisch. Aber durch die neue Methode können neue Haltestellen oder geänderte Informationen künftig rasch eingepflegt werden, heißt es seitens der Holding.
Der für die insgesamt neun Grazer Straßenbahn- und 26 Buslinien zuständige Holding-Vorstand Mark Perz bedankt sich bei Christine Brunnsteiner für ihr langjähriges Engagement: „Sie hat den Klang der Graz Linien über Jahrzehnte mitgeprägt. Und jetzt gehen wir einen innovativen Schritt in die Zukunft der Fahrgastinformation.“
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