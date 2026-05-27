Grazer Öffis bekommen nach 30 Jahren neue Stimme

Koren-Wallis war lange Jahre bei der Antenne Steiermark, wechselte danach zur Rathaus-Kommunikation und verlieh schon unzähligen Veranstaltungen in und außerhalb der Landeshauptstadt ihre Stimme. „Aber noch einmal, jetzt auf Christine Brunnsteiner nachzufolgen und die Stimme in der Bim sein zu dürfen, ist einfach eine Riesenehre für mich.“ Und sie gibt auch zu, etwas nervös vor dem Start zu sein. „Man weiß ja nicht, wie die Leute reagieren, ob sie mit meiner Stimme überhaupt leben können.“