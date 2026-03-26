Die besten Einschlaftipps der „Krone“-Leser

Wenn das Einschlafen manchmal länger dauert als eine Folge der eigenen Lieblingsserie, sind gute Tricks gefragt. Daher haben wir Sie, liebe Leser, um Ihre besten Schlummer-Tipps gebeten. Viele verrieten uns ihre „Geheimnisse“, die ihnen den Weg in erholsame Nächte ebnen. Nachmachen ausdrücklich erwünscht!
Manchmal ist Einschlafen eine Wissenschaft für sich – aber unsere Leser sind wahre Forscher in Sachen Nachtruhe. Die gute Nachricht: Es braucht weder Zauberei noch Schafe zählen bis ins Unendliche. Hier kommen erprobte Tipps aus der Praxis – alltagstauglich und erstaunlich wirksam.
Andrea B. hat etwa ihre Schlaflosigkeit bereits besiegt. Sie schreibt: „Davor hatte ich Nächte, da war ich bis 5 Uhr (!) Früh wach.“ Was hat sie gemacht? Ein Schritt war, die „Koffeinzeiten“ konsequent nach vorne zu verlegen: Kaffee, Cola & Co. gönnt sie sich nun nur mehr bis Mittag. Für ihr Abendessen gilt: lieber leicht und nicht zu spät (am besten nicht nach 16.30h). Ein weiteres mögliches „Geheimnis“? Ihr fester Schlafrhythmus – sie schläft Montag bis Sonntag immer von 23.30 bis 6.45h. Zudem hat sie bereits eine Schlafanalyse hinter sich, um ihrem Schnarchen auf die Spur zu kommen. Seitdem weiß Andrea B., dass sie nur in Rückenlage „sägt“ und keine gefährliche Schlafapnoe hat. Daher versucht sie inzwischen immer seitlich zu schlummern, unterstützt durch ein Seitenschläferkissen. Alles in allem gehe es ihr dadurch besser, ist Andrea B. glücklich.
Leser Peter L. schwört wiederum auf seine Abendrituale. „Zuerst duschen, dann Zähne putzen – und schon fallen mir die Augen zu.“ Sabine K. setzt wiederum auf Entschleunigung mit Fantasie: Sie hört leise Musik und stellt sich vor, „auf einer weichen, duftenden Wiese zu liegen, während Wolken vorbeiziehen.“ Thomas R. ist strikt: Sein Smartphone bleibt abends konsequent im Vorzimmer liegen, am besten abgeschaltet. Kein Scrollen, kein Blaulicht – dafür ein klares Signal für sein Gehirn: Der Tag ist vorbei!
Nina F. hat ihre Schlafzeiten optimiert. „Zu viel Zeit im Bett bringt mich eher aus dem Rhythmus“, schreibt sie uns ihre Erfahrungen. Daher schlafe sie mittlerweile lieber kürzer – und fühlt sich in der Früh erholter. Ganz nach dem Motto: Qualität vor Quantität. Elisabeth H. nützt den Gedankenstopp-Trick, den sie im Laufe unserer Schlaf-Serie gelesen hat: Alles, was sie beschäftigt, schreibt sie kurz vor dem Schlafengehen in ein kleines Notizbuch. „So kann mein Kopf loslassen – und ich schlafe schneller ein“, ist sie überzeugt von der Wirksamkeit.
Markus H. setzt auf mehr Gelassenheit: Wenn der Schlaf nicht gleich kommt, bleibt er ruhig im Bett liegen und versucht, nicht zu grübeln. Früher hätte er sich oft zu viel Druck gemacht, sofort einschlafen zu müssen. Und zu guter Letzt ein häufig genannter und dennoch wichtiger Tipp: Vor dem Schlafen gut lüften! Die ideale Temperatur im Schlafzimmer liegt bei 19 bis 20 Grad Celsius, wie Experten betonen.
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