Die besten Einschlaftipps der „Krone“-Leser

Andrea B. hat etwa ihre Schlaflosigkeit bereits besiegt. Sie schreibt: „Davor hatte ich Nächte, da war ich bis 5 Uhr (!) Früh wach.“ Was hat sie gemacht? Ein Schritt war, die „Koffeinzeiten“ konsequent nach vorne zu verlegen: Kaffee, Cola & Co. gönnt sie sich nun nur mehr bis Mittag. Für ihr Abendessen gilt: lieber leicht und nicht zu spät (am besten nicht nach 16.30h). Ein weiteres mögliches „Geheimnis“? Ihr fester Schlafrhythmus – sie schläft Montag bis Sonntag immer von 23.30 bis 6.45h. Zudem hat sie bereits eine Schlafanalyse hinter sich, um ihrem Schnarchen auf die Spur zu kommen. Seitdem weiß Andrea B., dass sie nur in Rückenlage „sägt“ und keine gefährliche Schlafapnoe hat. Daher versucht sie inzwischen immer seitlich zu schlummern, unterstützt durch ein Seitenschläferkissen. Alles in allem gehe es ihr dadurch besser, ist Andrea B. glücklich.