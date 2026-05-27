Schön gefährlich: Höchststand bei Grillunfällen

„Messer, Gabel, Schere, Licht, ist für kleine Kinder nicht“, heißt es. Tatsächlich sollte besser auch so mancher Erwachsener in Österreich seine Grillgabel in der Küchenschublade und die Holzkohle im Geschäft lassen. Denn mit rund 800 Verletzten, die letztlich ins Krankenhaus mussten, war im Vorjahr der höchste Wert der letzten zehn Jahre erreicht, weiß man beim Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV).