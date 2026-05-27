Schön gefährlich: Höchststand bei Grillunfällen

Endlich wieder schönes Wetter, endlich wieder nett mit Familie und Freunden grillen – doch Vorsicht! Rund 700 Hobby-Griller verletzen sich hierzulande im Schnitt pro Jahr dermaßen schwer, dass sie ins Krankenhaus müssen. Das geht sicherer – wir zeigen Ihnen wie!
„Messer, Gabel, Schere, Licht, ist für kleine Kinder nicht“, heißt es. Tatsächlich sollte besser auch so mancher Erwachsener in Österreich seine Grillgabel in der Küchenschublade und die Holzkohle im Geschäft lassen. Denn mit rund 800 Verletzten, die letztlich ins Krankenhaus mussten, war im Vorjahr der höchste Wert der letzten zehn Jahre erreicht, weiß man beim Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV).
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