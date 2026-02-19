Schlafen? Später! Die Rebellion der „Nachteulen“

Müdigkeit und Reizbarkeit am Morgen danach

„Viele Menschen gehen daher später schlafen, obwohl sie wissen, dass sie am nächsten Morgen müde sein werden“, erklärt Schlafmediziner Dr. Michael Saletu. „Das Problem ist nicht die einzelne kurze Nacht – sondern das wiederholte Muster.“ Denn bei einem Mal später zu Bett gehen, bleibt es normalerweise nicht und der Kreislauf wiederholt sich immer wieder.