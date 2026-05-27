Auftakt im Untreue-Prozess gegen HC Strache

Lebensversicherung veruntreut?

Am Dienstag tauscht der Ex-FPÖ-Chef die Rolle und ist selbst Angeklagter. Mehrere Prozesstage sind anberaumt, die Causa Casinos wird erst im Herbst verhandelt. Strache und einem ehemaligen Parteifunktionär wird Untreue in Zusammenhang mit einer Lebensversicherung vorgeworfen. Die Wiener FPÖ hatte die Versicherung 2007 für ihren damaligen Obmann Strache auf die Dauer von zehn Jahren abgeschlossen. Im Falle seines Ablebens hätte die Familie des Politikers die Prämie erhalten. Sollte der Erlebensfall eintreten, war die Partei bezugsberechtigt.