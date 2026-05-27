Wenn der Postler nur alle paar Wochen klingelt …

Mehrere Bewohner einer Straße in Linz bekommen die für sie bestimmten Briefsendungen offenbar nur alle paar Wochen zugestellt. Und wenn das schließlich doch der Fall ist, wird die Post meist als großes Konvolut angeliefert. Das sorgt nicht nur für Unmut und Unverständnis, sondern birgt auch die Gefahr von Versäumnissen.
Ludwig T. hat die Nase voll. „Ich rufe mehrmals jährlich bei der Post-Beschwerdestelle an. Dort bekomme ich dann immer eine freundliche Entschuldigung zu hören und jedes Mal wird versprochen, dass sich künftig alles bessert. Doch im Endeffekt bleibt alles beim Schlechten und wir müssen uns weiter ärgern“, erklärt der Jurist im Ruhestand.
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