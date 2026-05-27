Wenn der Postler nur alle paar Wochen klingelt …

Mehrere Bewohner einer Straße in Linz bekommen die für sie bestimmten Briefsendungen offenbar nur alle paar Wochen zugestellt. Und wenn das schließlich doch der Fall ist, wird die Post meist als großes Konvolut angeliefert. Das sorgt nicht nur für Unmut und Unverständnis, sondern birgt auch die Gefahr von Versäumnissen.