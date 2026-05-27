Gegen Hitze schützen, sonst droht eine Geldstrafe

Bis zu 8324 Euro, im Wiederholungsfall sogar bis zu 16.659 Euro, können Geldstrafen für Unternehmen betragen, die sich nicht ausreichend um den Schutz ihrer Mitarbeiter kümmern. Dazu zählt aber nicht nur Schutzkleidung oder Gehörschutz – auch gegen die Auswirkungen hoher Temperaturen müssen Maßnahmen ergriffen werden.