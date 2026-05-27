Gegen Hitze schützen, sonst droht eine Geldstrafe

Die neue Hitzeschutzverordnung nimmt Firmen in die Pflicht, sobald es eine „gelbe“ Hitzewarnung von Geosphere Austria gibt. Das gilt besonders für die Baubranche, aber auch abseits dieser „klassischen“ Berufe.
Bis zu 8324 Euro, im Wiederholungsfall sogar bis zu 16.659 Euro, können Geldstrafen für Unternehmen betragen, die sich nicht ausreichend um den Schutz ihrer Mitarbeiter kümmern. Dazu zählt aber nicht nur Schutzkleidung oder Gehörschutz – auch gegen die Auswirkungen hoher Temperaturen müssen Maßnahmen ergriffen werden.
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