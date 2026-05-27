Angst vor Burschen: „Trauen uns nicht mehr raus!“

Ein gemeinsames Grillfest

Ernst nimmt die Anzeigen aber nicht nur die Polizei, sondern auch die Stadt. „Wir haben versucht, zwischen den Beteiligten zu vermitteln und Brücken zu bauen“, heißt es aus dem Rathaus. So sei im September 2025 sogar ein gemeinsames Grillfest organisiert worden. „Wir verstehen die Sorgen und Ärgernisse der Anwohner und tun alles, was wir als Stadt tun können, um ein gutes Zusammenleben zu gewährleisten und auch zu verbessern“, heißt es weiters.