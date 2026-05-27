Eingenickt und Fahrzeug mit Schlafendem gerammt

In abgestelltes Auto gekracht

Der Unfall ereignete sich im Oktober 2025 im Stadtgebiet von Innsbruck. Laut Strafantrag war der arbeitslose Angeklagte, der sich mit gelegentlichen Flohmarktverkäufen über Wasser hält, nach der Einnahme der doppelten Dosis seiner Schlafmedikamente mit dem Auto seiner Freundin unterwegs. Infolge eines Sekundenschlafs verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte gegen ein in einer Parklücke abgestelltes Auto. Kurioserweise schlief darin auf der Rückbank ein 52-jähriger Spanier, der durch den Aufprall ein Schleudertrauma erlitt.