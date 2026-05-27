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Wer ist nur schuld an diesem Niedergang?

Innenpolitik
27.05.2026 05:00
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann
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Seit 450 Tagen ist sie nun im Amt, die türkis-rot-pinke Bundesregierung. Und sie scheint einigermaßen fest im Sattel zu sitzen – kein Einziger, keine Einzige in den Ministerien und Staatssekretariaten wurde in dieser Zeit ausgetauscht.

Liegt das daran, dass alle, die auf der extrabreiten Regierungsbank einen Platz gefunden haben, so ausgezeichnete Arbeit abliefern? Liegt es daran, dass die Regierung Erfolge feiert und bei den Wählern besonders gut ankommt?

Nein, das kann es nicht sein. Alle Umfragen, die in den vergangenen Monaten veröffentlicht wurden, weisen in die selbe Richtung: nämlich bergab.

Von Mal zu Mal geht es noch ein bisschen tiefer. Im Parlament verfügt die Dreier-Koalition ja aufgrund des Wahlergebnisses von 2024 über eine einigermaßen komfortable Mehrheit: Die ÖVP erreichte damals mehr als 26, die SPÖ 21 Prozent, die Neos kamen auf neun Prozent.

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Längst haben die Regierungsparteien jedoch ihre gemeinsame absolute Mehrheit verjubelt. Die jüngste im „Kurier“ veröffentlichte OGM-Umfrage weist für die ÖVP noch 20, für die SPÖ gar nur noch 16 und die Neos bloß noch acht Prozent aus. Macht in Summe gerade einmal 44 Prozent aus – mehr als zehn Prozentpunkte weniger als bei den letzten Wahlen.

Bei diesen hatte die FPÖ 28,8 Prozent erreicht. Heute wären es, so die Umfragen, 37 Prozent.

Wer ist an diesem Niedergang schuld: die Medien, die Wähler?

Oder sind es doch die Regierenden selbst?

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