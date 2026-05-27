Wer ist nur schuld an diesem Niedergang?

Längst haben die Regierungsparteien jedoch ihre gemeinsame absolute Mehrheit verjubelt. Die jüngste im „Kurier“ veröffentlichte OGM-Umfrage weist für die ÖVP noch 20, für die SPÖ gar nur noch 16 und die Neos bloß noch acht Prozent aus. Macht in Summe gerade einmal 44 Prozent aus – mehr als zehn Prozentpunkte weniger als bei den letzten Wahlen.