Schlechter Schlaf kann Ihre Gesundheit gefährden!

Erholsamer Schlaf ist eine wesentliche Grundlage für körperliches und seelisches Wohlbefinden. Er fördert Leistungsfähigkeit und Resilienz, während chronisch schlechter Schlaf nahezu alle Bereiche von Körper und Psyche beeinträchtigt. Gute Nachtruhe ist damit ebenso wichtig wie Ernährung und Bewegung.

Das Motto des diesjährigen Weltschlaftages lautet daher „Gut schlafen – besser leben“. Anbei geben wir anlässlich des Weltschlaftages am 13. März und der Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Schlafmedizin einen Einblick in aktuelle Forschungsergebnisse: