Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für erholsame Nächte

Angst, zu verschlafen? So trickst man das Hirn aus

Regeneration & Schlaf
05.03.2026 10:00
Nachts fällt der Blick immer wieder auf die Uhr und das Herz rast. Kein angenehmer Schlaf.
Nachts fällt der Blick immer wieder auf die Uhr und das Herz rast. Kein angenehmer Schlaf.(Bild: Krone KREATIV/Stock Adobe)
Porträt von Monika Kotasek-Rissel
Von Monika Kotasek-Rissel

Eine Nacht voller Nervosität und häufigem Aufwachen, weil der Flug um 5 Uhr Früh geht. Das Herz rast, die Augen sind immer wieder auf den Wecker gerichtet – mit der Frage: „Hab‘ ich verschlafen?“ Panikmodus! Warum der Körper Alarm schlägt und welche Tricks helfen, damit die Nacht trotzdem erholsam wird.

0 Kommentare

Kennen Sie das? Sie haben morgen einen Flug um 5 Uhr Früh und wollen natürlich pünktlich am Flughafen sein. Bereits um 20 Uhr liegen Sie im Bett, schlaflos, weil sich die Gedanken nur um eines drehen: „Hoffentlich verschlafe ich nicht und versäume den Flug!“ Kaum eingedöst, erwachen Sie wieder mit leichtem Herzrasen. Gefühlt jede halbe Stunde prüfen Sie, ob der Wecker wirklich gestellt ist.

Was in solchen Nächten passiert, hat mit unserem natürlichen Stresssystem zu tun: Schon der Gedanke ans Verschlafen aktiviert die „Alarmanlage“ im Gehirn, die Stresshormone wie Cortisol ausschüttet sowie Herzschlag und Atemfrequenz leicht erhöht. Dadurch bleibt das Nervensystem aufmerksam – genau das Gegenteil von dem, was man zum Einschlafen braucht.

Dieser körperliche Stress bewirkt einen Teufelskreis: Wer schlecht schläft, wird nervös – und wer nervös ist, schläft schlechter. Schlafprobleme und Angst verstärken einander, als hätten sie einen geheimen Pakt geschlossen. Kein Wunder, dass die Sorge vor dem Verschlafen dadurch noch größer wird.

Was könnte die Lösung sein? Vielleicht mehrere Wecker zu stellen? Viele von uns tun genau das, in der Hoffnung, das mitunter schlechte Gewissen („Ich hätte früher ins Bett gehen sollen“) und die innere Uhr auszutricksen. Die Idee dahinter: Wird der Körper mehrfach erinnert, kann man beruhigt schlafen. Studien zeigen jedoch: Das Gegenteil tritt häufig ein. Mehrere Wecker mögen ein gutes Gefühl von Kontrolle geben, doch im Körper lösen sie ebenso leichten Stress aus und verstärken die innere Unruhe in der Nacht eher, als sie zu lindern.

Angst vor dem Verschlafen? Praktische Tipps für ruhige Nächte
Diese Tipps kombinieren Tricks, körperliche Entspannung und mentale Strategien, um die Furcht zu reduzieren und wirklich durchzuschlafen – auch vor einem frühen Flug.

  • Frühzeitig planen und vorbereiten: Tasche oder Koffer packen, Check‑in erledigen, Uhrzeiten durchdenken – alles spätestens am Abend davor, besser noch am Nachmittag. So hat das Gehirn weniger Raum zum Grübeln. Studien zeigen: Wer den nächsten Morgen gut durchorganisiert hat, schläft besser.

  • Beruhigungsrituale: Eine Stunde vor dem Zubettgehen das Licht im Raum dimmen. Handy, Tablet und Laptop zur Seite legen bzw. bereits einpacken, wenn man diese mitnehmen möchte. Der Körper schüttet so das Schlafhormon Melatonin aus, welches das Einschlummern erleichtert.

  • Wecker clever nützen: Mehrere gestellte Wecker können Stress verstärken. Besser: Ein klarer, gut hörbarer Alarm oder ein Lichtwecker, der das Zimmer langsam aufhellt und den Körper sanft weckt.

Lesen Sie auch:
Beschwerden treten meist während der Nacht oder tagsüber bei Inaktivität auf.
Gestörter Schlaf
„Restless Legs“: Wenn die Beine nachts nicht ruhen
01.03.2026
Schlaf auf Knopfdruck
„Snoozen“ – wenn der Wecker mehrmals klingelt
02.03.2026

  • Wecker „entmystifizieren“: Platzieren Sie den Wecker so, dass Sie ihn hören, aber nicht ständig sehen. Dauernde Checks erhöhen Stresshormone wie Cortisol und stören den Schlaf.

  • Wenn‑dann“-Pläne statt grübeln: Einen Notfallplan formulieren: z.B. „Wenn ich den Wecker nicht höre, dann weckt mich ohnehin mein Partner.“ Dadurch fühlt sich das Gehirn sicher, die Grübelneigung sinkt.

  • Das Gedankenkarussell stoppen: Sollten Sie nachts immer wieder auf den Wecker starren und sich ängstigen, hilft es, bewusst ruhig zu atmen oder die Gedanken gezielt zu „verwirren“. Stellen Sie sich zum Beispiel neutrale Bilder vor – wie ein Auto, das langsam vorbeifährt oder eine Reihe von Zahlen – und wechseln Sie diese immer wieder. So unterbricht man das Grübeln und kann leichter wieder einschlafen.

  • Progressive Muskelentspannung: Nacheinander alle Muskelgruppen (vom Kopf bis zu den Füßen) an- und entspannen. Das senkt Spannung, Herzfrequenz und Cortisol und erleichtert das Einschlummern.
  • 4‑7‑8‑Atemtechnik: Kommt die Angst vor dem Verschlafen hoch, hilft auch Folgendes: 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden den Atem anhalten, 8 Sekunden langsam ausatmen. Drei bis vier Runden reichen, um Herzschlag und Gedanken zu beruhigen. Das Gehirn signalisiert: Alles ist in Ordnung, der Schlaf kann weitergehen.
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Regeneration & Schlaf
05.03.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Haut im Winter
Was ihr schadet und wie wir sie richtig schützen
Facharzt klärt auf
Zwänge und Panik im Kopf: Ab wann es krankhaft ist
Liebe im Alltag
Regelmäßig kleine Gesten haben die größte Wirkung
Vorsorge-Überblick
Diese regelmäßigen Check-ups halten Sie gesund
Worauf es ankommt
Die goldene Drei-R-Regel: So geht gesunder Schlaf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
447.902 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
361.908 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
278.385 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
2718 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2601 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
2058 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Regeneration & Schlaf
Für erholsame Nächte
Angst, zu verschlafen? So trickst man das Hirn aus
Schlaf auf Knopfdruck
„Snoozen“ – wenn der Wecker mehrmals klingelt
Gestörter Schlaf
„Restless Legs“: Wenn die Beine nachts nicht ruhen
Krone Plus Logo
Bei Schlaflosigkeit
Schlafmittel: medizinisch sinnvoll oder riskant?
Nachtruhe aufschieben
Schlafen? Später! Die Rebellion der „Nachteulen“

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf