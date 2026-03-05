Angst, zu verschlafen? So trickst man das Hirn aus

Eine Nacht voller Nervosität und häufigem Aufwachen, weil der Flug um 5 Uhr Früh geht. Das Herz rast, die Augen sind immer wieder auf den Wecker gerichtet – mit der Frage: „Hab‘ ich verschlafen?“ Panikmodus! Warum der Körper Alarm schlägt und welche Tricks helfen, damit die Nacht trotzdem erholsam wird.
Kennen Sie das? Sie haben morgen einen Flug um 5 Uhr Früh und wollen natürlich pünktlich am Flughafen sein. Bereits um 20 Uhr liegen Sie im Bett, schlaflos, weil sich die Gedanken nur um eines drehen: „Hoffentlich verschlafe ich nicht und versäume den Flug!“ Kaum eingedöst, erwachen Sie wieder mit leichtem Herzrasen. Gefühlt jede halbe Stunde prüfen Sie, ob der Wecker wirklich gestellt ist.
Was in solchen Nächten passiert, hat mit unserem natürlichen Stresssystem zu tun: Schon der Gedanke ans Verschlafen aktiviert die „Alarmanlage“ im Gehirn, die Stresshormone wie Cortisol ausschüttet sowie Herzschlag und Atemfrequenz leicht erhöht. Dadurch bleibt das Nervensystem aufmerksam – genau das Gegenteil von dem, was man zum Einschlafen braucht.
Dieser körperliche Stress bewirkt einen Teufelskreis: Wer schlecht schläft, wird nervös – und wer nervös ist, schläft schlechter. Schlafprobleme und Angst verstärken einander, als hätten sie einen geheimen Pakt geschlossen. Kein Wunder, dass die Sorge vor dem Verschlafen dadurch noch größer wird.
Was könnte die Lösung sein? Vielleicht mehrere Wecker zu stellen? Viele von uns tun genau das, in der Hoffnung, das mitunter schlechte Gewissen („Ich hätte früher ins Bett gehen sollen“) und die innere Uhr auszutricksen. Die Idee dahinter: Wird der Körper mehrfach erinnert, kann man beruhigt schlafen. Studien zeigen jedoch: Das Gegenteil tritt häufig ein. Mehrere Wecker mögen ein gutes Gefühl von Kontrolle geben, doch im Körper lösen sie ebenso leichten Stress aus und verstärken die innere Unruhe in der Nacht eher, als sie zu lindern.
Angst vor dem Verschlafen? Praktische Tipps für ruhige Nächte
Diese Tipps kombinieren Tricks, körperliche Entspannung und mentale Strategien, um die Furcht zu reduzieren und wirklich durchzuschlafen – auch vor einem frühen Flug.
Beruhigungsrituale: Eine Stunde vor dem Zubettgehen das Licht im Raum dimmen. Handy, Tablet und Laptop zur Seite legen bzw. bereits einpacken, wenn man diese mitnehmen möchte. Der Körper schüttet so das Schlafhormon Melatonin aus, welches das Einschlummern erleichtert.
Wecker clever nützen: Mehrere gestellte Wecker können Stress verstärken. Besser: Ein klarer, gut hörbarer Alarm oder ein Lichtwecker, der das Zimmer langsam aufhellt und den Körper sanft weckt.
Wecker „entmystifizieren“: Platzieren Sie den Wecker so, dass Sie ihn hören, aber nicht ständig sehen. Dauernde Checks erhöhen Stresshormone wie Cortisol und stören den Schlaf.
„Wenn‑dann“-Pläne statt grübeln: Einen Notfallplan formulieren: z.B. „Wenn ich den Wecker nicht höre, dann weckt mich ohnehin mein Partner.“ Dadurch fühlt sich das Gehirn sicher, die Grübelneigung sinkt.
Das Gedankenkarussell stoppen: Sollten Sie nachts immer wieder auf den Wecker starren und sich ängstigen, hilft es, bewusst ruhig zu atmen oder die Gedanken gezielt zu „verwirren“. Stellen Sie sich zum Beispiel neutrale Bilder vor – wie ein Auto, das langsam vorbeifährt oder eine Reihe von Zahlen – und wechseln Sie diese immer wieder. So unterbricht man das Grübeln und kann leichter wieder einschlafen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.