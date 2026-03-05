Angst, zu verschlafen? So trickst man das Hirn aus

Was könnte die Lösung sein? Vielleicht mehrere Wecker zu stellen? Viele von uns tun genau das, in der Hoffnung, das mitunter schlechte Gewissen („Ich hätte früher ins Bett gehen sollen“) und die innere Uhr auszutricksen. Die Idee dahinter: Wird der Körper mehrfach erinnert, kann man beruhigt schlafen. Studien zeigen jedoch: Das Gegenteil tritt häufig ein. Mehrere Wecker mögen ein gutes Gefühl von Kontrolle geben, doch im Körper lösen sie ebenso leichten Stress aus und verstärken die innere Unruhe in der Nacht eher, als sie zu lindern.