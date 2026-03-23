So ködern Cyberkriminelle Nutzer von KI-Werkzeugen

Das Interesse an KI-Werkzeugen ist riesig: Der Atlas-Browser von OpenAI mit eingebautem ChatGPT, die Programmier-KI Claude Code von Anthropic oder der KI-Agent OpenClaw aus Österreich, es gibt mittlerweile eine breite Palette an Tools und nicht nur ausgewiesene IT-Profis wollen sie selbst ausprobieren. Cyberkriminelle machen sich dieses große Interesse zunutze - und jubeln Internetnutzern auf der Suche nach KI-Software Schadcode unter. Krone+ verrät, wie Sie sich schützen können.