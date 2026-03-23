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So ködern Cyberkriminelle Nutzer von KI-Werkzeugen

Digital
23.03.2026 13:07
Symbolbild aus dem KI-Generator: Cyberkriminelle ködern Nutzer von KI-Tools mit Google-Anzeigen, ...
Symbolbild aus dem KI-Generator: Cyberkriminelle ködern Nutzer von KI-Tools mit Google-Anzeigen, die zu „giftigen“ Installationsanleitungen führen.(Bild: chatgpt.com (computergeneriert))
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Sie stehlen Passwörter, Cookies, Dokumente und Firmendaten: Infostealer sind eine der am schnellsten wachsenden Cyberbedrohungen. Und man holt sie sich oft auf unerwarteten Wegen: Cyberkriminellen ist es gelungen, bei ChatGPT Fake-Anleitungen für Software-Installationen einzuschleusen, mit denen nichtsahnende KI-Nutzer in eine fatale Falle gelockt werden.

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Das Interesse an KI-Werkzeugen ist riesig: Der Atlas-Browser von OpenAI mit eingebautem ChatGPT, die Programmier-KI Claude Code von Anthropic oder der KI-Agent OpenClaw aus Österreich, es gibt mittlerweile eine breite Palette an Tools und nicht nur ausgewiesene IT-Profis wollen sie selbst ausprobieren. Cyberkriminelle machen sich dieses große Interesse zunutze - und jubeln Internetnutzern auf der Suche nach KI-Software Schadcode unter. Krone+ verrät, wie Sie sich schützen können.

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