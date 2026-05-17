Bosnier (35) raste im Drogen-Rausch: Schein weg

Schneller als die Polizei erlaubt war ein bosnischer Autofahrer in der Nacht auf Sonntag auf der A10 unterwegs: Der Lenker raste mit 185 km/h bei Tempo 110. Nicht nur das: Er hatte zu viel Alkohol intus und war berauscht durch Suchtgift.
Einen verantwortungslosen Autofahrer konnte eine Zivilstreife der Salzburger Polizei in der Nacht zum Sonntag aus dem Verkehr ziehen. Ein bosnischer Lenker (35), der mit einem italienischen Kennzeichen unterwegs war, wurde beim Rasen auf der A10 gestoppt.
Die Polizei ließ bei der Anhaltung einen Alkoholtest durchführen: 0,7 Promille Alkoholgehalt hatte der 35-Jährige im Blut. Zudem zeigte er Symptome eines Drogenrausches: Ein Speicheltest zeigte positive Werte bei Kokain und Cannabis an. Eine klinische Untersuchung lehnte der Lenker ab. Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Der Bosnier muss mit mehreren Anzeigen rechnen.
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