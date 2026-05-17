Bosnier (35) raste im Drogen-Rausch: Schein weg

Die Polizei ließ bei der Anhaltung einen Alkoholtest durchführen: 0,7 Promille Alkoholgehalt hatte der 35-Jährige im Blut. Zudem zeigte er Symptome eines Drogenrausches: Ein Speicheltest zeigte positive Werte bei Kokain und Cannabis an. Eine klinische Untersuchung lehnte der Lenker ab. Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Der Bosnier muss mit mehreren Anzeigen rechnen.