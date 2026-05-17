Klage gegen Liga war für Greiml Anfang vom Ende

Bei Breda überschlugen sich zuletzt die Ereignisse. Das Feuer legte jedoch ein anderer. „Die Go Ahead Eagles hatten beim 6:0-Sieg gegen uns einen Spieler ohne Arbeitserlaubnis eingesetzt – deswegen gingen wir vor Gericht“, erzählt NAC-Legionär Leo Greiml, dessen Team den holländischen Verband schwer anzählte.