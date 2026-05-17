Hollywood-Ikone Streisand kommt nicht nach Cannes

Fühlt sich zutiefst geehrt

Sie fühle sich aber zutiefst geehrt, die Ehrenpalme zu erhalten und habe sich so sehr darauf gefreut, die „bemerkenswerten Filme der 79. Ausgabe zu feiern“. Das Festival will die geplante Hommage an die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin dennoch stattfinden lassen. „Iris Knobloch, Thierry Frémaux und das gesamte Festivalteam wünschen Barbra Streisand von ganzem Herzen eine schnelle Genesung“, hieß es in der Mitteilung.