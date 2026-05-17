Hollywood-Ikone Streisand kommt nicht nach Cannes

Barbra Streisand reist nicht nach Cannes zu den Filmfestspielen. Die Schauspielerin hat ihre Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen abgesagt, ihre Ärzte hätten ihr dazu geraten, erklärt die 84-Jährige.
Eigentlich hätte Streisand bei der Abschlussgala der Filmfestspiele in Cannes eine Goldene Ehrenpalme persönlich entgegennehmen sollen. Doch daraus wird jetzt nichts.
„Auf Anraten meiner Ärzte kann ich, da ich mich noch von einer Knieverletzung erhole, leider nicht am diesjährigen Filmfestival von Cannes teilnehmen“, sagte Streisand laut einer Mitteilung des Filmfests.
Fühlt sich zutiefst geehrt
Sie fühle sich aber zutiefst geehrt, die Ehrenpalme zu erhalten und habe sich so sehr darauf gefreut, die „bemerkenswerten Filme der 79. Ausgabe zu feiern“. Das Festival will die geplante Hommage an die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin dennoch stattfinden lassen. „Iris Knobloch, Thierry Frémaux und das gesamte Festivalteam wünschen Barbra Streisand von ganzem Herzen eine schnelle Genesung“, hieß es in der Mitteilung.
Die Abschlussgala mit Preisverleihung ist am kommenden Samstag (23. Mai) geplant. Streisand ist in diesem Jahr die dritte Persönlichkeit, die mit einer Goldenen Ehrenpalme geehrt wird. Bei der Eröffnung war bereits der „Herr der Ringe“-Regisseur Peter Jackson ausgezeichnet worden. Zudem hatte Hollywood-Star John Travolta am Freitag überraschend eine Ehrenpalme erhalten.
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