Motorradfahrer 20 Meter in ein Feld katapultiert

Mit schweren Verletzungen endete eine Ausfahrt mit dem Motorrad für einen 20-jährigen Biker am Sonntagnachmittag. Der Lenker kam in Oberösterreich aus unklarer Ursache von der Straße ab und wurde über eine Böschung katapultiert.
Gegen 13.50 Uhr fuhr der 20-Jährige aus Attnang-Puchheim mit seinem Motorrad auf der Schörflinger Landesstraße von Richtung Grafenbuch kommend in Richtung Schörfling am Attersee. Im Gemeindegebiet von Aurach am Hongar kam er in einer Rechtskurve links von der Straße ab.
Der Zweiradfahrer durchfuhr daraufhin das angrenzende Feld bis zur querenden Straßenböschung des Güterweges Jetzing. Dort wurde er über die Böschung geschleudert und kam nach rund 20 Metern in einem Weizenfeld zu liegen. Er wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.
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