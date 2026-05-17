Motorradfahrer 20 Meter in ein Feld katapultiert

Der Zweiradfahrer durchfuhr daraufhin das angrenzende Feld bis zur querenden Straßenböschung des Güterweges Jetzing. Dort wurde er über die Böschung geschleudert und kam nach rund 20 Metern in einem Weizenfeld zu liegen. Er wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.