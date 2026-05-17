Kapital für Wachstum von Medizintechnik-Pionier

Die Wirtschaftsagentur Burgenland erhöht ihre Beteiligung bei der Vertify GmbH. Der Medizintechnik-Pionier mit Sitz in Güssing und Graz zählt zu den innovativen Unternehmen in der Diagnostik und Erkennung von Schwindelursachen.
Schwindel zählt zu den häufigsten Leitsymptomen – typische oder besonders auffällige Krankheitszeichen in der Bevölkerung. Rund jeder sechste Patient in einer Hausarztpraxis leidet unter Schwindel. Diagnoseverfahren sind für Betroffene oft langwierig und mit mehreren Facharztbesuchen verbunden.
Neuartige Technologie
Hier setzt das Produkt VertifyMed an: Das Start-up entwickelt eine weltweit neuartige Technologie für Smartphones, bei der mit Okulomotoriktests Augenbewegungen aufgezeichnet und ausgewertet werden. In Kombination mit einem integrierten Anamnese-Fragebogen können Hausärzte die Schwindelursache in wenigen Minuten eingrenzen. Kosteneinsparungen und eine deutliche Entlastung für die Betroffenen wären die Folge. „Wir haben hier ein innovatives Unternehmen, das einen konkreten gesellschaftlichen Nutzen und medizinischen Mehrwert für Patienten schafft“, lobt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.
Regionaler und globaler Vertriebsaufbau
Die Wirtschaftsagentur Burgenland stockt nun ihre Beteiligung auf. Mit im Boot sind die Invest AG als Ankerinvestor, der Raiffeisen-Landesbank Steiermark und Lalider Ventures. „Wir wollen damit das weitere Wachstum der Vertify GmbH gewährleisten und – nach erfolgter medizinischer Zulassung – am Unternehmenserfolg entsprechend partizipieren“, erklärt Wirtschaftsagentur-Chef Klaus Stinakovits. Geplant sind unter anderem der regionale und globale Vertriebsaufbau.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.