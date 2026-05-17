Kapital für Wachstum von Medizintechnik-Pionier

Neuartige Technologie

Hier setzt das Produkt VertifyMed an: Das Start-up entwickelt eine weltweit neuartige Technologie für Smartphones, bei der mit Okulomotoriktests Augenbewegungen aufgezeichnet und ausgewertet werden. In Kombination mit einem integrierten Anamnese-Fragebogen können Hausärzte die Schwindelursache in wenigen Minuten eingrenzen. Kosteneinsparungen und eine deutliche Entlastung für die Betroffenen wären die Folge. „Wir haben hier ein innovatives Unternehmen, das einen konkreten gesellschaftlichen Nutzen und medizinischen Mehrwert für Patienten schafft“, lobt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.