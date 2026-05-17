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Operation sofort nötig

Wirbel-Bruch! Diagnose für Alex Marquez ist da

MotoGP
17.05.2026 19:36
Alex Marquez
Alex Marquez(Bild: Krone KREATIV/AFP/DANIEL BALLARIN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schlimme Diagnose für Alex Marquez nach seinem Horror-Crash beim Großen Preis von Barcelona. Laut Angaben seines Teams Gresini erlitt der 30-jährige Spanier, am Vortag noch Sprintsieger, einen Wirbelbruch in der Nähe seines Nackens und einen Schlüsselbeinbruch. 

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Marquez wurde nach einer Erstbehandlung an der Strecke zunächst ins Medical Center und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo er eine Halskrause bekam und noch am selben Tag operiert werden musste.

Marquez selbst meldete sich noch vorher in den sozialen Medien mit einem Foto aus dem Krankenhaus. Es zeigt ihn mit einer Halskrause, aber auch mit einem Lächeln.

„Alles unter Kontrolle“
„Alles unter Kontrolle“, schreibt er. „Heute Nacht muss ich in den Operationssaal, aber ich könnte nicht in besseren Händen sein. Vielen, vielen Dank an alle für eure Sorge und die liebevollen Nachrichten, die ich gerade erhalte.“

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Das Drama nahm schon in der zwölften von 25 angesetzten Runden seinen Anfang, als Alex Marquez auf den mit Elektronikproblemen kämpfenden Acosta auffuhr und sich in der Folge mit mehreren Überschlägen schlimm aus dem Rennen verabschiedete.

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